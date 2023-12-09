طلبات “شنغن” رقميا.. هذه هي المنصة

قامت المفوضية الأوروبية بنشر التعديلات التي أدخلت على لوائحها المتعلقة بتأشيرات “شنغن”. وحرية التنقل لمواطني الدول الثالثة داخل المنطقة الحرة على الحدود. وتم اعتماد قواعد جديدة لرقمنة إجراءات التأشيرة. سيسمحون للأشخاص بالتقدم عبر الإنترنت للحصول على تأشيرة.

وطوال هذه الفترة، إذا قررت إحدى الدول الأعضاء رغبتها في الانضمام إلى المنصة، فيجب عليها إخطار المفوضية وEU-LISA. ومن ناحية أخرى، فإن اسم المنصة التي سيتم استخدامها لطلبات التأشيرة الرقمية “شنغن” “طلبات تأشيرة الاتحاد الأوروبي” أو ” EU VAP”. وسينتهي نطاقها بـ Europe.eu، مثل جميع المواقع الإلكترونية الرسمية للاتحاد الأوروبي.

ووفقًا للوائح المحدثة، ستتضمن تأشيرات “شنغن” الآن تنسيقًا رقميًا، والذي سيتضمن رمزًا شريطيًا ثنائي الأبعاد مشفرًا. وموقعًا من قبل هيئة شهادات التوقيع للدولة في الدولة العضو المصدرة. وستحتوي التأشيرات الرقمية على صورة وجه حامل التأشيرة وستكون قابلة للطباعة أيضًا.

وسيتمكن جميع المسافرين، بغض النظر عن أصلهم أو بلد الوجهة، من التقدم بطلب للحصول على تأشيرة شنغن من خلال هذه المنصة.

ويحدد نفس الشيء تلقائيًا الدولة العضو المسؤولة عن معالجة الطلب. كما يقوم أيضًا بتخزينه بشكل مؤقت وصارم طالما كان ذلك ضروريًا لإنجاز المهام ذات الصلة.

في حين، يتعين على المتقدمين الحضور إلى السفارة في مناسبات محددة للغاية فقط. كما يجب أن يكون الشخص الثالث المفوض حسب الأصول من قبل طالب التأشيرة أو المخول قانونًا لتمثيله، عند الاقتضاء، قادرًا على تقديم طلب نيابة عن طالب التأشيرة. بشرط أن يتم تضمين هوية ذلك الشخص الثالث في نموذج الطلب.

وتنص التعديلات الأخرى على اللائحة على ضرورة دفع رسوم التأشيرة من خلال بوابة الاتحاد الأوروبي المرتبطة ببرنامج VAP. وتحويل المدفوعات مباشرة إلى الدولة العضو المعنية. ولن يتم تخزين تفاصيل الدفع الإلكتروني في VIS. وإذا لم يكن الدفع الإلكتروني ممكنًا، فستقوم القنصليات أو مقدمو الخدمة المعتمدون بتحصيل رسوم التأشيرة. كما يجب أن يتلقى المتقدمون إشعارات إلكترونية بأي تحديثات محتملة أو معلومات جديدة تتعلق بطلباتهم أو حالة التأشيرة.

وتتوقع التعديلات أيضًا أن تستخدم أنظمة الاتحاد الأوروبي مثل نظام الدخول والخروج (EES). والنظام الأوروبي لمعلومات السفر والترخيص (ETIAS) برنامج VAP للاتحاد الأوروبي قدر الإمكان. مع الأخذ في الاعتبار أيضًا الحدود الحالية للتكنولوجيا والاستثمارات التي قام بها الأعضاء. الدول في أنظمتها الوطنية.

للإشارة، فإن تأشيرة “شنغن” للاتحاد الأوروبي متاحة عبر الإنترنت بحلول عام 2026 .