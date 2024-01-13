طلبات للاتحاد الأوروبي لتصعيب حصول سكان هذا البلد على الحماية الدولية !

دعت قبرص سلطات الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف سوريا كبلد منشأ آمن، مما يجعل من الصعب على السوريين الحصول على الحماية الدولية في البلاد والاتحاد الأوروبي.

وجاء هذا النداء لقبرص على لسان وزير الداخلية الأخير كونستانتينوس يوانو، خلال اجتماع مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، إيلفا يوهانسون، حسبما أفاد موقع SchengenVisaInfo.com .

وأكد الوزير إيوناو، أن قبرص تواجه تدفقًا كبيرًا للمهاجرين غير الشرعيين. مما يؤدي إلى الضغط على نظام الاستقبال في البلاد.

ومن خلال تصنيف سوريا كبلد منشأ آمن، تريد قبرص أن تكون قادرة على إعادة السوريين. الذين لا يحملون الوثائق المطلوبة للبقاء في البلاد.

ومن جهته، قال الوزير إيوانو، إن مثل هذا التصنيف من شأنه أن يضع حدًا للهجرة غير النظامية. ويسمح للبلاد بتوفير مكان لأولئك الذين يحتاجون إلى الحماية. أما المفوض يوهانسون فأشار إلى أن تغيير وضع الدولة لأغراض الهجرة ليس بالأمر السهل.

بالإضافة إلى ذلك، قال المفوض جوهانسون إنهم سيواصلون مناقشة الأمر قبل أن يقرروا ما إذا كان سيتم اتخاذ الإجراءات أم لا.