طلبة الإدارة العامة يرفضون إدماجهم في تخصص الحقوق ويطالبون الوزارة بالتدخل

رفض طلبة تخصص إدارة عامة الإعتراف بشهادات ليسانس الممنوحة لهم على أساس أنها شهادات علوم قانونية وإدارية مثل شهادات الحقوق.

وحسب ماكشف ممثلو الطلبة في لقاء مع “النهار أونلاين” فإن دفعتهم الأولى وبعد اتمامهم لثلاثة سنوات من الدراسة تم منحهم شهادات ليسانس مكتوب فيها تخصوص علوم قانونية وإدارية.

وكشف وفد الطلبة الذين تحدثت “النهار أونلاين” إليهم أنهم سجلوا في هذا التخصص بعد حصولهم على شهادات بكالوريا بنسب تفوق 12 على 20.

وطالب المعنيون بمنحهم حق التسجيل في الماستر في تخصص إدارة عامة وإلكترونية بعد أن تم إخطارهم من طرف إدارة جامعة سطيف بأن لهم الحق في التسجيل في ماستر قانون عام و قانون بيئة وهذا الشيء متعارض مع ما يدرسونه طيلة 3 سنوات.

ودعا ممثلوا الطلبة مصالح الوزارة للتدخل لرفع التجميد عن التخصص وتسوية وضعيتهم باصدار قرار يقضي بمنح الطلبة ليسانس إدارة عامة تخصص إدارة عامة تخصص إدارة عامة أو إدارة الكترونية.

كما طالب الطلبة بضرورة الإعتراف بشهادتهم في الوظيف العمومي كي لايتلقوا صعوبة في التوظيف بالإضافة إلى عدم إدماجهم مع طلبة الحقوق.

وتجدر الإشارة إلى أن الطلبة قد دخلوا في إضراب منذ 20 نوفمبر المنصرم