طلبة الدكتوراه  يطالبون الوزير “شيتور” بالتوظيف المباشر

وجهت التنسيقية الوطنية لحاملي وطلبة الدكتوراه والماجستير رسالة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي شمس الدين شيتور طالبوا من خلالها بضرورة إيجاد الصيغة التطبيقية لتوظيفهم بصفة مباشرة باعتبار أنهم متحصلين على شهادة الدكتوراه .

وجاء في الرسالة التي تحوز “النهار أون لاين “نسخة منها أن ” النخبة المتحصلة على شهادتي الدكتوراه والماجستير تعاني في الوقت الراهن من وضعية لا تليق بتاتا بمستواها العلمي والنخبوي ولا تعكس إطلاقا هيبة مؤسسات الدولة إذ أن مصير النخبة اليوم قد آل إلى التهميش ،الإقصاء.

و أكدت التنسيقية أن طلبة الدكتوراه يعيشون العديد من المفارقات ” ففي الوقت الذي يتم فيه حرمان وإقصاء النخبة الحاملة لشهادتي الدكتوراه والماجستير المؤهلة لوظيفة الأستاذ الباحث نجد أغلبية الجامعات الوطنية تعاني نقصا رهيبا فيما يتعلق بالأساتذة الباحثين والمؤطرين مما أدى إلى تدهور وتراجع مستوى التعليم العالي والبحث العلمي في بلادنا بشكل خطير “

وأضافت الرسالة ” أن أسلوب التوظيف المعتمد عليه حاليا لا يفي إطلاقا بالاحتياجات الكمية والنوعية المعبر عنها من قبل الجامعات فيما يتعلق بالأساتذة الباحثين بل أصبح يعطل السير الحسن للمؤسسات الجامعية ويؤثر على التعليم والبحث العلمي