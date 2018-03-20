طلبة الطب يزورون سيدي موسى ويُكرمون “الخضر”

شهد اليوم الثاني من تربص المنتخب الوطني، تواجد طلب الطب بقيادة، عبد الرزاق بلخير أحد مؤسسي الفريق الرياضي للطلبة الجامعيين.

وإستغل الطلبة هذه الفُرصة لمُلاقاة نجوم المنتخب الوطني وتكريمهم، وهذا إضافة لتكريم رابح ماجر ومزيان إيغلي وجمال مناد وحكيم مدان.

يُذكر بأن “الخضر” إستفادوا من راحة مُطلقة صبيحة اليوم، بإعتبار أن الطاقم الفني فضل السماح لزملاء، رياض محرز بإسترجاع أنفاسهم.

وسيتمرن أشبال صاحب الكعب الذهبي، عشية اليوم بداية من السادسة مساءا وهذا بعد المنطقة المُختلطة التي سيعقدونها بمركز سيدي موسى.