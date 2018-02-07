طلبة اللغات الأجنبية.. غياب الدروس التطبيقية سبب ضعف المستوى

يشتكي حاملي الشهادات الجامعية بالجزائر في تخصص اللغات الأجنبية من نقص المستوى وهذا راجع للغياب التام في الجانب التطبيقي على مستوى الجامعات.

وقال الطلبة “للنهار” بأن مايدرسونه بالجامعة غير كافي لتغطية حاجيتهم في سوق العمل.

ويرجع الطلبة هذا النقص والتدني في مستواهم الى نقص اوانعدام الدروس التطبيقية في المجال.

وهو الأمر الذي دفع بأغلبهم للجوء الى المعاهد والمراكز الخاصة لتحسين مستواهم.

الجدير بالذكر بأن الجامعة الجزائرية تعاني من النقص في المخابر اللغوية، الا ان بعض الطلبة عوضوا هذا بالتكنولوجيات الحديثة التي تسمح لهم بتحسين المستوى.

وقال الدكتور “بشير جحيش” استاذ مختص بجامعة هيوستن بتيكساس الأمريكية، بأن تعلم اللغة راجع الى إرادة ورغبة الفرد في التعلم والهدف من تعلمها.

للإشارة، فإن تخصص لغات الأجنبية يعتبر اكثر طلبا في الجزائر، الا ان الواقع عكس ذالك وهو الأمر الذي جعل العديد يفكر في الهجرة لبلدها الأصلي.