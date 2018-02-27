طلبة المدرسة العليا للأساتذة بورقلة يحتجون

نظم اليوم الثلاثاء العشرات من طلبة المدرسة العليا للأساتذة بورقلة، وقفة احتجاجية من أجل رفع انشغالاتهم خاصة فيما يتعلق بضمان التوظيف المباشر.

ونظّم هؤلاء الطلبة مسيرة سلمية انطلاقا من مفترق الطرقات بشارع تشي غيفارا إلى غاية مقر الولاية.

ورفع الطلبة المحتجون لافتات عبروا من خلالها عن تضامنهم ”المطلق”مع زملائهم بكل من مدرستي بوزريعة والقبة بالعاصمة.

بالإضافة إلى الأساتذة المضربين الذين تم عزلهم .

كما طالبوا بتدخل وزارة التربية الوطنية، من أجل ضمان توظيفهم مباشرة بعد استكمال فترة تكوينهم.

و هذا وفقا للبند الرابع من العقد، الذي يجمع الطلبة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية الوطنية.

والذي ينص على إعطائهم الأولوية في عملية توظيف الأساتذة في أماكن إقامتهم.

يذكر، أن المدارس العليا للأساتذة التي تعمل تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي متخصصة في تكوين الأساتذة في الأطوار التربوية الثلاثة