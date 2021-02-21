عاجل

طلبة المعهد الوطني للاتصالات يحتجون على إقصائهم من التوظيف والتربص بوهران

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
طلبة المعهد الوطني للاتصالات يحتجون على إقصائهم من التوظيف والتربص بوهران
بقلم كريمة سواق/ع. بن قويدر

دخل طلبة المعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال عبد الحفيظ بوصوف بوهران في اضراب عن الدراسة.

يأتي هذا بسبب جملة المطالب التي اعتبروها مشروعة، رافعين لافتات تصب في خانة التهميش الذي يتعرضون له امام مصير مجهول.

وهذا في ظل إقصائهم من اولوية التوظيف كمهندسي دولة في الاتصالات بالمعهد الوحيد على المستوى الوطني والافريقي.

ورفع الطلبة لافتات كتب عليها “نحن تحت وصاية وزارتين ومهمشون” و”التربص حقنا والتوظيف نطلينا”.

وناشدوا وزارتي التعليم العالي والبريد والمواصلات التدخل للاستجابة لمطالبهم المتمثلة أساسا في أولوية التوظيف بالشركات المتعاقدة مع المعهد.

خاصة أن الطلبة المتخرجين دفعة 41 لسنة 2021 لا يتعدون 50 مهندسا وطنيا، مطالبين بحق التربص المقدر قانونا 63 يوما.

طلبة المعهد الوطني للاتصالات


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=962668

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com