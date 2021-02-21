طلبة المعهد الوطني للاتصالات يحتجون على إقصائهم من التوظيف والتربص بوهران

دخل طلبة المعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال عبد الحفيظ بوصوف بوهران في اضراب عن الدراسة.

يأتي هذا بسبب جملة المطالب التي اعتبروها مشروعة، رافعين لافتات تصب في خانة التهميش الذي يتعرضون له امام مصير مجهول.

وهذا في ظل إقصائهم من اولوية التوظيف كمهندسي دولة في الاتصالات بالمعهد الوحيد على المستوى الوطني والافريقي.

ورفع الطلبة لافتات كتب عليها “نحن تحت وصاية وزارتين ومهمشون” و”التربص حقنا والتوظيف نطلينا”.

وناشدوا وزارتي التعليم العالي والبريد والمواصلات التدخل للاستجابة لمطالبهم المتمثلة أساسا في أولوية التوظيف بالشركات المتعاقدة مع المعهد.

خاصة أن الطلبة المتخرجين دفعة 41 لسنة 2021 لا يتعدون 50 مهندسا وطنيا، مطالبين بحق التربص المقدر قانونا 63 يوما.