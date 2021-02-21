طلبة المعهد الوطني للاتصالات يحتجون على إقصائهم من التوظيف والتربص بوهران

دخل طلبة المعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال عبد الحفيظ بوصوف بوهران في اضراب عن الدراسة بسبب جملة من المطالب التي اعتبروها مشروعة.

ورافع الطلبة لافتات تصب في خانة التهميش الذي يتعرضون له امام مصير مجهول في ظل إقصائهم من اولوية التوظيف كمهندسي دولة في الاتصالات بالمعهد الوحيد على المستوى الوطني والافريقي.

الطلبة الذين نظموا اليوم وقفة احتجاجية مؤطرة داخل المعهد رافعين لافتات كتب عليها علي سبيل ابنثال لا الحصر “نخن تحت وصاية وزارتين ومهمشون” و”التربص حقنا والتوظيف نطلينا”.

كما ناشد الطلبة وزارتي التعليم العالي والبريد والمواصلات التدخل للاستجابة لمطالبهم المتمثلة أساسا في أولوية التوظيف بالشركات المتعاقدة مع المعهد.

وتجدر الإشارة إلأى أن الطلبة المتخرجين دفعة 41 لسنة 2021 لا تتعدى 50 مهندسا موزعين عبر 48 ولاية مع ضمان حق التربص المقدر قانونا بـ 63 يوما.