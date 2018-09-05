طلبة بكلية الحقوق يسطون على عتاد موسيقي بجامعة تيزي وزو 

إعلان على موقع إلكتروني فضحهم وأطاح بهم

ألقت مصالح الشرطة بولاية تيزي وزو، أول أمس، القبض على أربعة مشتبه فيهم كلهم يقطنون بالمدينة الجديدة، ويتعلق الأمر بثلاثة طلبة بكلية الحقوق في تيزي وزو يبلغون من العمر 22 سنة، بينما رابعهم البالغ من العمر 26 سنة، من دون مهنة، لارتكابهم عملية سرقة وسطو استهدفت عتاد الموسيقى بجامعة مولود معمري.

وهي العملية التي قاموا بتنفيذها ليلا في شهر رمضان المنصرم، وقد قام الجناة الأربعة فيما بعد ببيع كل المسروقات واقتسموا عائداتها.

حيث كشفت التحقيقات أن تاجرا في أدوات ولوازم الموسيقى من منطقة ذراع بن خدة كان هو من اقتناها.

تفاصيل القضية كانت عندما توصل محققو الشرطة إلى إعلانا عبر موقع إلكتروني لبيع أجهزة موسيقية، لتقوم الشرطة بتحديد هوية صاحب الإعلان، الذي تبين أنه تاجر معدات موسيقية من ذراع بن خدة.

وبعد التحقيق معه تم التوصل إلى تحديد هويات الجناة. وأثناء مواجهة التاجر بالموقوفين بمقر الشرطة، تعرف عليهم وقال إنهم هم من باعوا له العتاد الموسيقي.

لتنفذ مصالح الأمن عملية مداهمة وتفتيش بعد الحصول على إذن بالتفتيش من طرف الجهات القضائية استهدفت المنزل العائلي لأحد المشتبه فيهم، وهو المدعو «س» طالب حقوق.