طلبة تخصص الطاقات المتجددة بجامعة “البليدة1” في اضراب و يطلبون الوزير التدخل

جدد العشرات من طلبة جامعة سعد دحلب بالبليدة، تخصص الطاقات المتجددة إضرابهم عن الدراسة للأسبوع الخامس على التوالي عند مدخل جامعة .

مطالبين بتدخل وزير التعليم العالي والبحث العلمي وإيقاد لجنة تحقيق في شهادات ليسانس التي يتم منحها للمتخرجين جدد في نهاية الدراسةوالتي لا علاقة لها حسبهم بتخصص الذي درسه طيلة 3 سنوات.

على اعتبار أنهم لم يدسوا تخصص الكتروتقني والتي تمت اظافتها في شهادة الليسانس.

حيث طالب البعض بمنحهم شهادات تخصص الطاقات المتجددة.

كما اشتكى المتحصلين على شهادة الليسانس فتح تخصصين فقط في ماستر1 ،امام البعض فقد اشتكى من عدم وجود مخابر داخل الجامعة و افتقادهم للعمل التطبيقي.