طلبة جامعة العفرون يستذكرون “زهير احدادن”

نظم صبيحة اليوم الإثنين، طلبة جامعة العفرون الواقعة بالبليدة، والمنضوون تحت لواء نادي شعلة الاعلام زهير احددان،

نشاطا تأبينيا على روح فقيد الاعلام الجزائري “المؤرخ الدكتور زهير احدادن”، والذي انتقل الى جوار ربه شهر جانفي المنصرم،

حيث عرف هذا النشاط حضورعدة شخصيات وطنية على غرار الوزير السابق سعيد شيبان والدكتور عيسى قاسمي وعائلة الفقيد وثلة من طلبته وأصدقاءه الصحفيين والاساتذة الجامعيين،

بالاضافة الى حضور عدة مسؤولين بداية من رئيس جامعة العفرون الدكتور خالد رامول.

وتأتي هذه التأبينية كوقفة تخليد وعرفان واستذكار لحياة المفكر الجزائري زهير احدادن ، مؤرخ الصحافة بالجزائر،

الذي تخرج على يديه مئات الإعلاميين ، خصوصا وان طلبة نادي شعلة الاعلام كانوا قد استضافوه منذ سنتين لتأسيس ناديهم،

والحقوا اسمه باسم ناديهم وتم تكريمه في ذلك اليوم، وهو ما جعلهم يتعاطفون مع رحيله واستذكاره من خلال هذه الوقفة التأبينية.