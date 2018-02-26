طلبة جامعة عنابة يبدعون بمشاركتهم  في الملتقى التراث بالعاصمة

شارك اليوم الإثنين، طلبة قسم الهندسة المعمارية جامعة باجي مختار، في “ملتقى التراث” المقام بقصر الثقافة مفدي زكرياء بالعاصمة.

وجاءت مشاركة طلبة ماستر تخصص ترميم والحفاظ على الهندسة المعمارية، أين قاموا بعرض أعمال ومخططات هندسية من أجل الحفاظ على الإرث المعماري بالمدينة.

وفي تصريح للنهارأونلاين قال الطلبة بأن هذه المبادرة جاءت بدعوة من طرف مديرة المركز الثقافي الإيطالي بالعاصمة وتحت إشراف الأستاذة والمهندسة المعمارية “نسرين قروي”.

مضيفين بأنهم إستفادوا من هذه المشاركة التي تعتبر الأولى من نوعها بالنسبة لهم وفتحت لهم الفرصة للتعرف على مهندسين وأساتذة أجانب.

والجدير بالذكر بأن الطلبة شاركوا في هذه التظاهرة من أجل تطبيق مادرسوه في مسارهم الدراسي للمحافظة على الإرث المعماري وترميه بالمدينة.