طلبة جامعة مولود معمري لولاية تيزي وزو في ضيافة المجلس الشعبي الوطني

زار مجموعة من طلبة جامعة مولود معمري لولاية تيزي وزو، اليوم الأحد، مقر المجلس الشعبي الوطني.

وحظي التلاميذ الطلبة باستقبال من طرف نائب رئيس المجلس ناصر بطيش وكذا رئيس المجموعة البرلمانية. للنواب الأحرار عبد الوهاب آيت منقلات. بالإضافة إلى رئيس لجنة التربية والتعليم العالي. والبحث العلمي والشؤون الدينية صالح جغلول ورئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية. والعمل والتكوين المهني رياض خلاف.

كما قام الوفد الزائر، بجولة استطلاعية بين عدد من مصالح المجلس، استهلت بزيارة قاعة الجلسات، حيث استمع الطلبة إلى عرض. قُدم من طرف ممثل عن المديرية العامة. للتشريع حول تاريخ المؤسسة التشريعية. كما قُدمت لهم لمحة عن تشكيلة المجلس الشعبي الوطني والمهام المخولة له دستوريا.

كما شملت الجولة كذلك زيارة لقاعة المحاضرات “رابح بيطاط”. لتختتم بأخذ صورة تذكارية بالمناسبة.