قناة النهار طلبة جامعيون يبدعون في مجال الروبوت رغم النقائص بقلم قناة النهار نشر في 03 سبتمبر 2023 - 21:54 الجزائر شارك غرِّد أرسل 47 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Lyk8l اقرأ أيضا أمطار ورياح قوية مع بحر هائج الحرارة في هذه المناطق قناة النهار 27 أوت محاولات للمضاربة بمادة السكر ومصالح الرقابة تضرب بيد من حديد بتيارت قناة النهار 21 أوت "فانتازيا لاند" فضاء سينمائي ترفيهي يقود الزائرين في رحلة عبر الزمن قناة النهار 29 أوت وزير السياحة : ولاية الطارف ستستقبل أكثر من 16 مشروع سياحي ذات جودة قناة النهار 14 أوت البيض / العثور على جثتـ.ـين من بين المفقودين جراء سيول واد الشادلي قناة النهار 03 سبتمبر مشتلة عين آزال بسطيف تنطلق في حملات التشجير لمختلف المناطق المتضررة من الحرائق قناة النهار 24 أوت هذا ماقاله وزير السياحة لأحد الشباب الراغب في "الحرقة" قناة النهار 19 أوت صريح جدا: هل يقبل الجزائري أن تقاسمه الزوجة المصاريف اليومية ؟ قناة النهار 19 أوت وزير التربية :"سنشرع في تعيين أساتذة التربية البدنية بداية من يوم غد" قناة النهار 27 أوت فاسألوا: الرجاء في رحمة الله قناة النهار 25 أوت