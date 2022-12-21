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قناة النهار

طلبة جامعيون يطورون فكرة حاوية القمامة الذكية بسكيكدة

بقلم قناة النهار
طلبة جامعيون يطورون فكرة حاوية القمامة الذكية بسكيكدة
حاوية القمامة الذكية
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طلبة جامعيون يطورون فكرة حاوية القمامة الذكية بسكيكدة

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رابط دائم : https://nhar.tv/QYSYU
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