قناة النهار طلبة جامعيون يطورون فكرة حاوية القمامة الذكية بسكيكدة بقلم قناة النهار نشر في 21 ديسمبر 2022 - 13:22 حاوية القمامة الذكية شارك غرِّد أرسل 32 0 طلبة جامعيون يطورون فكرة حاوية القمامة الذكية بسكيكدة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/QYSYU اقرأ أيضا محمد الخراز: على المنتخبات العربية التخلص من عقلية الإنهزامية والتمسك بعقلية الفوز والثقة بالنفس قناة النهار 01 ديسمبر طالع هابط: كارثة بيئية و نفايات بكثرة وسط غابات حطاطبة بتيبازة .. من المسؤول قناة النهار 04 ديسمبر النهار ترندينغ: الفكاهي المصري محمد هنيدي يسخر من منتخب الكاميرون وتحطيم تمثال عين الفوارة من جديد قناة النهار 03 ديسمبر Mister X: عدد المتابعين في مواقع التواصل الإجتماعي ليس معيار للشهرة قناة النهار 15 ديسمبر وزير الصناعة الصيدلانية : سنحاسب كل يزرع الهلع بتصريحات عن وجود ندرة في أدوية مرضى السرطان قناة النهار 20 ديسمبر مؤمن أيت قاسي ينفعل بسبب تشكيلة المنتخب الفرنسي وخيارات ديشامب قناة النهار 18 ديسمبر مشاهد صـ ـادمة.. هكذا تمكن امن البليدة من تحرير شاب بعد إخـ ـتطافه ومحاولة قـ ـتله قناة النهار 06 ديسمبر اليوتوبر الجزائري سعيد ماموني: السفير إستقبلني في مكتبه والأمور ستكون في يد السلطات الجزائرية قناة النهار 08 ديسمبر الرئيس تبون يحول الصناعة الصيدلانية إلى حقيقة بعد ثلاث سنوات قناة النهار 12 ديسمبر "قمر الليل".. سلالة حصان عربي أصيل مطلوب عالميا بتيارت قناة النهار 12 ديسمبر