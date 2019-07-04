طلبة جزائريون يخترعون “روبوتيك” وينافسون الألمان واليابان

تمكن فريق “أوميجا إلكترونيك” العلمي بجامعة سعد دحلب بالبليدة من تطوير وصناعة عدد من روبوتيك بكفائة جزائرية 100/100.

ومن مواد محلية صنع ،بعد أن تمكن الفريق من إحتلال المرتبة الأولى وطنيا واحدى المرات الاولى بباريس خلال الأسابيع الماضية.

حيث شارك الفريق الجزائري في المسابقة العالمية أكثر من 250 دولة التي جرت في فرنسا.

إستطاع من خلالها الطلبة الجزائريين من فرض انفسهم ومنافسة اليابنيين والفرنسيين والألمان والأمريكيين والصينيين.

وكشفت الطالبة والعضوة في الفريق عالم يسرى، أن فريق اوميجا الكترونيك لصناعة الروبوتيك بجامعة سعد دحلب بالبليدة.

تأسس سنة 2014 من طرف مجموعة من طلبة جزائريين ويظم الفريق اليوم اكثر من 150 طالبا ينتمون لمختلف التخصصات.

ويعملون من أجل تطوير روبوتات لاستعمالها في صناعة السيارات ومصاعد الكهربائية وغير من روبوتات التي تستعمل في الصناعة.

كما كشف الطالب حضري محمد صديق للنهار ان طلبة الجزائريين وبامكانياتهم المحلية وبدعم من ادارة جامعة تمكنو من فرض انفسهم.

وتطوير واختراع عدة روبوتات داخل ورشات التصنيع بالجامعة و نالوا بها جوائز عالمية ونافسوا بها الأجانب.

من جهته طالب اسماعيل بن عمر أكد أن طلبة عازمون على مواصلة البحث العلمي وتطوير الروبوتات.

وأهدافهم لا تقتصر على استعمال روبوتات في المنافسات الوطنية والدولية بل تعدى طموحهم وهو دعم الصناعة المحلية.

بالتكنولوجيا الحديثة وتطوير الإقتصاد الوطني في المجال الصناعي مستقبلا.

من جهته البروفسور محمد بن زينة رئيس جامعة البليدة 1، قال أن النتائج المحققة في الأشهر الماضية في مختلف تخصصات.

وتفوق في منافسات الوطنية الدولية على غرار فريق الصواريخ وفريق روبوتات جاء بدعم من الدولة.

وأنه شخصيا يتابع كل انجزاتهم في البحث العلمي الذي من شانه تطوير مسايرة التكنولوجيا وسماح بتطوير الاقتصاد الوطني.

كاشفا أن جامعة البليدة 1 تقوم بتوفير كل الإمكانيات لصالح الطلبة الباحثين خدمة البحث العلمي.