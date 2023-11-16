طلبة جزائريون يفوزون بالمرتبة الثالثة في مسابقة عالمية

تمكن مجموعة من طلبة المدرسة الوطنية العليا للإعلام الألي، من الفوز بالمرتبة الثالثة في المسابقة العالمية للذكاء الإصطناعي إفريقيا-السيليكون فالي (A2SV).

وفاز الطلبة بمشروع تطبيق كيريو KURIO APP الموجه للأطفال، والذي يحمل شعار “أفضل تطبيق لتلبية فضول أطفالك”.

هذا وهنأ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، الطلبة الفائزين في هذه المسابقة.

وكتب على حسابه باحد مواقع التواصل الإجتماعي: “هنيئا لأصدقائي طلبة المدرسة الوطنية العليا للإعلام الألي. أصحاب مشروع تطبيق كيريو KURIO APP إفتكاكهم المرتبة الثالثة من أصل 3000 مشروع إفريقي. مشارك في المسابقة العالمية للذكاء الإصطناعي إفريقيا-السيليكون فالي (A2SV)”.