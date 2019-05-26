طلبة جزائريون يفوزون بالمركز الأول في مسابقة هواوي ICT العالمية بالصين

فاز الفريق الجزائري المشارك في المسابقة النهائية العالمية لهواوي ICT، بمقره في مدينة شنزن الصينية، بالمركز الأول.

وقد شارك بهذه المسابقة العالمية متسابقون من 50 دولة، بمجموع 100 ألف طالب جامعي في تخصص Network Track.

وضم الفريق الجزائري الفائز بالمرتبة الأولى في المسابقة، أربعة أشخاص ثلاثة منهم طلبة، هم كل من أڤيدة محمد أنيس، وبوسنة وليد وبن ترفاية محمد زين الدين، إلى جانب حماني ناصر معلم بـESI.

وظهر الأربعة في فيديو وهم يهتفون 1.2.3 فيفيا لالجيري، وذلك بعد الإعلان عن النتائج، كما رفعوا العلم الوطني الجزائري.