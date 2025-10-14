طلبة صينيون يلتحقون بجامعة بوزريعة لهذا السبب

استقبلت جامعة الجزائر 2″ بوزريعة” أبو القاسم سعد الله 30 طالباً من مختلف الجامعات الصينية، القادمين لدراسة اللغة العربية في إطار برنامج التعاون الأكاديمي. بين الجامعات الجزائرية والصينية.

وكان في استقبالهم نائبة مدير الجامعة للعلاقات الخارجية والتعاون. البروفيسور آسيا قاصد والأمين العام للجامعة عمرو نضال. وعدد من إطارات الجامعة.

وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز التبادل الثقافي والعلمي. وترسيخ مكانة جامعة الجزائر 2 كوجهة مميزة لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.