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طلبة علم المكتبات بقسنطينة يواصلون الإضراب ويقاطعون الامتحانات

أخبار الجزائر
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طلبة علم المكتبات بقسنطينة يواصلون الإضراب ويقاطعون الامتحانات
بقلم كريم لونيس/عايدة.ع

يواصل طلبة معهد علم المكتبات والتوثيق بولاية قسنطينة إضرابهم المفتوح، الذي دخل أسبوعه الثالث رافعين شعار “لاتراجع لاهوان”.

يشار إلى أن تصريح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، بخصوص حركتهم الاحتجاجية، زاد اصرارهم على الإضراب.
حيث اعتبر الوزير أنّ مطالبهم تعتبر تعجيزية، والالتحاق بهذه الشعبة قد لا يسمح لهم بالتوظيف في بعض التخصّصات.
ويواصل الطلبة إضرابهم المفتوح إلى غاية الاستجابة لمطالبهم.
التي تتعلّق أساسا بتوسيع فرص التوظيف بعد التخرّج وقبول مشاركتهم في مسابقات التوظيف بقطاع التربية والتعليم، وغيرها من المسابقات.

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