طلبة كلية المحروقات يحتجون للمطالبة بفتح مسابقات التوظيف بتخصصاتهم في ورقلة

احتج اليوم طلبة كلية المحروقات والطاقات المتجددة بجامعة ورقلة، على سياسة تهميشهم وإقصائهم من مسابقات التوظيف في قطاع المحروقات بصفتهم من حاملي الشهادات الجامعية، التي تمنحهم الأولوية في التوظيف.

ورفع الطلبة المحتجين لشعارات “تغيير الجزائر يتطلب إنصاف النخبة لا تهميشها” و”لا مزيد من التهميش لخريجي المحروقات” كما طالبوا بفتح مسابقات توظيف وطنية عادلة لصالح خريجي تخصصات المحروقات دون استثناء، مع إيجاد سبل مناسبة لضمان توظيف أهل الاختصاص في مناصب تتعلق بمجالاتهم وتخصصاتهم الدراسية.

وهدد المحتجون بمواصلة هذه الحركة الاحتجاجية لغاية النظر في مطالبهم التي وصفوها بالمشروعة ومن حقوقهم بصفتهم حاملي الشهادات الجامعية.