طلبة مسلحون يقتحمون اجتماعا في مديرية الخدمات الجامعية بوهران!

إطارات ومستخدمون يحتجون والأمن يحقق في الواقعة

نظّم عمال وإطارات مديريتي الخدمات الجامعية “السانية” و”بئر الجير” في وهران، وقفة احتجاجية استنكارا لسلوكات همجية لبعض الطلبة المنضوين تحت لواء منظمات طلابية، بعد الواقعة المؤسفة التي شهدتها مديرية الخدمات الجامعية “السانية” يوم الثلاثاء الماضي، إثر هجوم مسلح لطلبة من أعضاء المكتب الولائي للرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين بدعم من شباب غرباء كانوا في حالة متقدمة من التخدير، حسب بيان تلقت “النهار” نسخة منه، واقتحامهم لاجتماع عمل جمع إطاراتها بالفرع النقابي للإقامة الجامعية “الذكرى الثلاثين” باستعمال أسلحة بيضاء محظورة كادت أن تأخذ منحى خطيرا لولا تدخل بعض العقلاء الذين تمكنوا من إخراج المعتدين.

عمال ومستخدمو وإطارات من الأسرة الجامعية في وهران، قاموا بعد السابقة الخطيرة التي شهدتها مديرية الخدمات الجامعية “السانية”، بإيداع شكوى لدى مصالح الأمن التي باشرت التحقيق في الحادثة، التي اعتبروها مساسا بحرمة الجامعة الجزائرية، خصوصا وأنه قد سبقتها اعتداءات وتصرفات عنيفة أخرى في حق العمال من طرف أشباه طلاب – حسب تصريحهم – من بينها ما حصل في جامعة “السانية 1″، مطالبين الجهات الوصية بالتدخل العاجل لوضع حد لتجاوزات بعض هؤلاء الطلبة، واسترجاع كرامة المؤسسة الجامعية وعمالها.