طلبة معهد الأمن الصناعي بوهران يحتجون بسبب إقصائهم من الماستر

احتج العشرات من الطلبة بمعهد الصيانة والأمن الصناعي بوهران، عقب إقصائهم من التسجيل في الماستر رغم حصولهم على معدلات مقبولة.

وأكد المحتجون إن الماستر حق يكفل القانون لهم، فلا يجوز التلاعب بمصيرهم.

مشيرين إلى أن مقاييس إنتقاء وإختيار الطلبة، لم تكن منصفة، الأمر الذي يستدعي تدخل وزير التعليم العالي والبحث العلمي لاسترجاع حقهم الضائع.

الطلبة قاموا بغلق مدخل جامعة وهران 2 محمد بن أحمد، رافعين لافتات بها شعارات “الماستر حق الجميع” و”لا خضوع لا رجوع” و”الماستر حق مشروع”.

مستنكرين قرار إدارة المعهد بإقصاء حوالي 100 طالب وطالبة، رغم الوعود التي قطعوها لهم بتسوية المشكل مباشرة بعد عملية مداولة السنة الجامعية 2019-2018.

وهو ما أثار استياءهم وتذمرهم نتيجة الحقرة التي تعرضوا لها بغير وجه حق.