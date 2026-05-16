طلبة وأساتذة جزائريون يحصدون جوائز عالمية في مسابقة هواوي

حققت الكفاءات الجزائرية إنجازًا دوليًا جديدًا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، عقب تتويج عدد من الطلبة والأساتذة الجزائريين في مسابقة “هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال 2025-2026” ضمن “مسار التدريس”.

وركّز مسار التدريس على تطوير محتوى ودورات تعليمية مبتكرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالاعتماد على تكنولجيات هواوي، في إنجاز جزائري مشرّف على الساحة الدولية

وشهدت المسابقة مشاركة واسعة من عدة دول، حيث برزت الفرق الجزائرية بتميزها في إعداد مشاريع تعليمية رقمية مبتكرة.

وتوجت الجزائر بمراتب متقدمة حيث جاءت من نصيب فريق MadarisTech: زينيدي آسيا ومحمود فحسي من جامعة سيدي بلعباس.

بينما تحصل على الجائزة الثانية وعنان عبد الحق من المدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبري. وكذا فريق عبلة عبد الرؤوف وسبابخي فارس الدين من جامعة بومرداس .

في حين رجعت الجائزة الثالثة إلى هتهات أحمد من جامعة الجلفة.