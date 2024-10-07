قناة النهار طلبة يثمنون قرار الرفع من منحة الطالب بقلم قناة النهار نشر في 07 أكتوبر 2024 - 23:16 الجزائر شارك غرِّد أرسل 30 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/44Aeu الجزائر اقرأ أيضا طالع هابط : بقر وسط العمارات والأحياء السكنية بالمدينة الجديدة ذراع الريش بعنابة قناة النهار 24 سبتمبر تربية : هذه هي المهن المفضلة عند جيل المستقبل .. التلاميذ يرفعون سقف الطموح قناة النهار 23 سبتمبر تربية : بعد قرار تحويلهم .. تلاميذ مدرسة المجاهد محمد ملول بالسحاولة متخوفون قناة النهار 25 سبتمبر طالع هابط : حي لمجامعية بالشلف يغرق في مياه الصرف الصحي وغياب تام للمسؤولين قناة النهار 01 أكتوبر تربية : الدرس الإفتتاحي .. هذا ما يعرفه التلاميذ عن السلامة المرورية وقانون المرور قناة النهار 23 سبتمبر جزائريون: النصب والاحتيال الإلكتروني .. منصات وهمية لتنظيم رحلات سياحية قناة النهار 30 سبتمبر باتنة: السيول تغمر النفق المقابل لجامعة مصطفى بن بولعيد والمصالح المعنية تتدخل قناة النهار 23 سبتمبر تجارة : ملف السيارات حبيس الأدراج وسط إلتهاب أسعارها بالأسواق قناة النهار 25 سبتمبر رئيس الجمهورية : قبل نهاية السنة الأولى من العهدة..سنغلق نهائيا ملف مناطق الظل قناة النهار 17 سبتمبر باتنة / الأوحال تمنع التلاميذ من الدراسة وتحاصر عشرات العائلات ببريكة قناة النهار 27 سبتمبر