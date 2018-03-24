طلبة يحتجزون عميد كلية ويهددونه بالقتل لإرغامه على رفع علامات طالبة

حوصر داخل مكتبه بجامعة البويرة إلى غاية الساعة العاشرة ليلا

العميد أصيب بكسور بعدما حاول الفرار عبر النافذة ليسقط من الطابق الثاني

فتحت مصالح الأمن بالبويرة، تحقيقا في قضية تعد سابقة بالحرم الجامعي، عقب تسجيل قيام 10 طلبة باحتجاز عميد كلية الاقتصاد بجامعة البويرة، مساء الخميس، داخل مكتبه لعدة ساعات، مع تهديده بالموت في حال عدم رضوخه لمطلبهم المتمثل فى رفع علامات طالبة في عدة مواد.

غير أن رفض العميد الرضوخ لتلك المطالب وإصراره على تطبيق القانون، قابله تعنت للطلبة، الذين راحوا يقومون باحتجاز العميد داخل مكتبه من الساعة الرابعة بعد الزوال إلى غاية وقت متأخر من ليلة الخميس.

وقد اضطر عميد الكلية الذي وجد نفسه ضحية احتجاز غير قانوني وتهديد بالقتل، إلى الفرار على حين غلفة من محتجزيه عبر النافذة، قبل أن يسقط من الطابق الثاني ويصاب بعدة كسور، تم نقله على إثرها في حالة يرثى لها إلى المستشفى للعلاج.

وعلمت «النهار» من مصادر مطلعة، أن عميد الكلية ضحية الاحتجاز قد جرى نقله وهو في حالة إغماء، بعدما نال منه التعب والإرهاق والخوف، زيادة على الإصابات التي تعرض لها بعد سقوطه من مكان مرتفع، لتضيف المصادر أن الضحية استفاد من عجز طبي يقدر بـ90 يوما. وقد علمت «النهار» أن الضحية قيد شكوى رسمية ضد الطلبة المعتدين مستعينا بشهادة العجز التي استفاد منها، فيما شرعت مصالح الأمن في استدعاء المشتكى منهم والتحقيق معهم.

وقد قام الأساتذة بوقفة احتجاجية داخل جامعة البويرة، رفعوا خلالها مطالب بمعاقبة المعتدين. وبالموازاة قررت إدارة الجامعة عقد مجلس تأديبي بعد العطلة للفصل في مصير الطلبة المعتدين ومنعهم من دخول الجامعة.

للإشارة، فإن ظاهرة الاعتداء على الأساتذة استفحلت في المدة الأخيرة بجامعة البويرة.