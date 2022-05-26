إعــــلانات
قناة النهار

طلبة يحتلون المراتب الأولى في مسابقة “هواوي” لتكنولوجيا الإعلام ويطمحون للعالمية

بقلم النهار أونلاين
طلبة يحتلون المراتب الأولى في مسابقة “هواوي” لتكنولوجيا الإعلام ويطمحون للعالمية
  • 79
  • 0
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

طالع أيضا

رابط دائم : https://nhar.tv/ZfIdT
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر