قناة النهار طلبة يحتلون المراتب الأولى في مسابقة “هواوي” لتكنولوجيا الإعلام ويطمحون للعالمية بقلم النهار أونلاين نشر في 26 ماي 2022 - 19:42 شارك غرِّد أرسل 79 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا رابط دائم : https://nhar.tv/ZfIdT اقرأ أيضا إستقبال فخم لرئيس الجمهورية من طرف الرئيس الإيطالي بالقصر الجمهوري بروما قناة النهار 26 ماي حميدوش محمد: لايمكن بناء إقتصاد حقيقي من دون إستراتيجية قناة النهار 23 ماي صور حصرية من كواليس أغنية سولكينغ الجديدة "aşkım" مع الفنان التركي "reynmen" قناة النهار 13 ماي مقاتلتـ.ـان من سـ.ـلاح الجو الإيطالي ترافقان الطائرة الرئاسية للرئيس تبون قناة النهار 25 ماي "طيب معانا : "التورتيلا" الإسبانية ،جلبانة في الفرن..تارت الليمون في الكؤوس و "الذوابة قناة النهار 10 ماي عائلات بالقصبة القديمة بوهران تستغيث: "شاراهم يحوسوا حتى يجبدونا من تحت لرض" قناة النهار 25 ماي دلال خير: حادثة في الصغر تسببت لها في إعوجاج بالعمود الفقري لتبدأ رحلة معاناة طويلة دون علاج قناة النهار 13 ماي دلال خير: طفل من عائلة فقيرة متعدد الإعاقة ووالده يتخبط بين تأمين لقمة العيش لأولاده أو العلاج قناة النهار 13 ماي مراسم حفل إطلاق القناة البرلمانية التاسعة قناة النهار 26 ماي صحة: تحاليل ماقبل الزواج .. خطوة لحماية الأزواج والأبناء يتغاضى عنها الكثير قناة النهار 09 ماي