طلبة يلقون القبض على مسؤولي مطعم جامعة البرج متلبّسين بسرقة اللحوم والمواد الغذائية

إهتزت مديرية الخدمات الجامعية بجامعة محمد البشير الإبراهيمي بولاية برج بوعريريج، أول أمس الجمعة، على وقع فضيحة مدوية.

وكان أبطال هذه الفضيحة رئيس مصلحة الإطعام بالإقامة الجامعية 1 ومجموعة من العمال بالمطعم، والذين تم ضبطهم متلبسين بسرقة كميات من اللحوم والمواد الغذائية المختلفة على متن شاحنة وسيارة.

وإنتشر الخبر كالنار في الهشيم، بعد تصوير عملية ضبط المتورطين ونشر الفيديوهات على مواقع التواصل الإجتماعي.

قبل أن يحضر مدير الإقامة ومصالح الدرك الوطني إلى عين المكان ويقوم رجال الدرك بمعاينة المحجوزات التي أخرجها الطلبة من المركبتين، ومن ثم توقيف المتورطين.

حيثيات القضية حسب أحد الطلبة، تعود إلى صبيحة الجمعة، حينما تقدّم طلبة مقيمون إلى المطعم، منتصف النهار، لتناول وجبة الغداء كعادتهم، وكان عددهم في حدود 60 طالبًا فقط، كون أغلب الطلبة غادروا الجامعة بسبب قرار رئيس الجمهورية توقيف الدراسة في مختلف المستويات بسبب فيروس كورونا.

حيث تفاجأ الطلبة بمنحهم وجبات غداء من دون لحم، وهو أمر غير مسبوق في مطعم الجامعة، مما جعلهم يتساءلون ويقومون بالإستفسار من رئيس مصلحة الإطعام بالإقامة الجامعية 1 عن سبب تقديم وجبة من دون قطعة لحم كالعادة، ليجيبهم هذا الأخير أن المطعم لا يتوفر على اللحم، ثم تطوّر النقاش بين الطرفين إلى حدّ مناوشات كلامية، بلغت حد التلفظ بكلام غير لائق من طرف المسؤول تُجاه الطلبة، حسب روايتهم.

وأمام ما حدث، قرر مجموعة من الطلبة بترصد مداخل ومخارج المطعم، ليتفاجأوا بعد ساعات برئيس مصلحة الإطعام وأحد العمال يقومان بإخراج أكياس وعلب كرتونية مليئة بالمواد الغذائية.

ومباشرة بعد الإنتهاء من تعبئة المواد في السيارة والشاحنة، أجرى الطلبة إتصالات بزملاء لهم وبمسؤولين في تنظيمات طلابية.

ليقوموا بمحاصرة السيارة ويطلبوا من أعوان الأمن غلق الباب الخارجي للإقامة، كما أخرجوا كميات المواد الغذائية وقطع لحم بقر كبيرة، في حين قام صاحب الشاحنة بالفرار نحو حاويات القمامة ورمى ما كان على متن شاحنته من المسروقات.

حيث تم تصوير عملية إستخراج المسروقات من السيارة بالفيديو وسط مقاومة صاحب السيارة.

ليتم بعد ذلك الإتصال بمدير الإقامة ومصالح الدرك الوطني التي حضرت في الحين.

أين تم توقيف رئيس مصلحة الإطعام برفقة العامل، مع معاينة المسروقات المستخرجة من السيارة، والتي قدرت بـ33 كلغ من لحم البقر، مع علبة كرتونية من “المارغرين” تحتوي على 24 علبة حجم 500 غ، وعشرات العلب من التونة، وقطع الكاشير كبيرة الحجم، ومواد غذائية وأكياس من الخضر.

وقد علمنا من مصادرنا، أنّ مصالح الدرك أوقفت الشخصين المذكورين، كما قامت بإستدعاء 3 أشخاص آخرين للتحقيق المتواصل في القضية.