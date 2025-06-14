طلبة جزائريون ينجحون في إطلاق صاروخ خلال مسابقة عالمية في أمريكا

أطلق طلبة جزائريون الصاروخ Atakor III بنجاح بولاية تيكساس في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبهذا الإنجاز الكبير هنأ وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري فريق SkyDz عبر حسابه على الفيسبوك.

وكتب الوزير ” هنيئا لأصدقائي طلبة جامعة وهران 1 أحمد بن بلة، إطلاق الصاروخ Atakor III بنجاح من طرف فريق SkyDz بولاية تيكساس- الولايات المتحدة الأمريكية،.”

ويعتبر فريق الطلبة الجزائريين، الفريق العربي والافريقي الوحيد الذي شارك بنجاح في المسابقة العالمية International Rocket Engineering Competition، والتي عرفت مشاركة 170 فريق من اكثر من 20 دولة.

وللإشارة فقد إرتقى الصاروخ الطلبة الجزائريين إلى ارتفاع 11066 قدم.