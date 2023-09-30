طلبت تسوية وضعية زواجهما العرفي.. ستيني يطعن زوجته في عين الدفلى

شهدت منطقة العقايلية التابعة لبلدية العطاف، صباح اليوم السبت، جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها امرأة أربعينية. تم طعنها من قبل ستيني.

وحسب مصدر أمني، فإن الجاني يعتبر ستيني يكون زوج الضحية. أين أقدم على طعنها بواسطة سكين ثم تهشيم جمجمتها بواسطة صخرة لينتحر بعدها شنقا.

فيما أرجع ذات المصدر، أن السبب يعود لمشكل عائلي بعدما كانت قد طلبت منه أن يسوي وضعية زواجهما العرفي.

وفتحت مصالح الدرك الوطني بالعطاف، تحقيقا في ملابسات الجريمة.

وتعتبر الجزائر، من بين 10 دول عربية التي تسجل أعلى معدلات الجريمة. حيث جاءت في المرتبة الرابعة بـ 5203 جريمة وهذا حسب تقرير مسح سكان العالم في الثلاثي الأول 2023.

وفي الواقع، تحتل ثلاثة دول عربية المراكز الثلاثة الأخيرة في العالم من حيث معدلات الجريمة. وهي كل من قطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

10 دول ذات أعلى معدلات الجريمة في العالم

كما تسجل فنزويلا في السنة الواحدة ما يقارب من 84 جريمة لكل مائة ألف نسمة. مما يجعلها أخطر دولة في العالم من حيث معدلات الجريمة.

أخطر وجهات العالم في 2023.. دول عربية تنافس أوكرانيا

الدول الأكثر “خطورة” للعام 2023 من حيث الأمن، تشمل أفغانستان وسوريا والصومال ومالي والعراق وليبيا واليمن وأوكرانيا.

قطر تتصدر أكثر الدول أماناً في العالم لعام 2023

في حين، واصلت دولة قطر تصدرها لمؤشرات أكثر الدول أماناً على مستوى العالم لعام 2023، للسنة الخامسة على التوالي.

أقل دول العالم في معدلات الجرائم

كما تعتبر الدانمارك من أكثر الأماكن أمانا حيث أن معدل القتل هو الأدنى. حتى تجار المخدرات الذين يشحنون الهيروين عبر البلد كثيرا ما يتجنبون العنف.