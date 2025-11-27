طلب التأشيرة الفرنسية..توقف مؤقت لهذه الخدمة

أعلن مركز طلب التأشيرات الفرنسية، اليوم الخميس، عن توقف بوابة تأشيرات فرنسا، وهذا كجزء من عملية الصيانة الدورية للموقع .

واشار المركز إلى أن الأيام التي ستتوقف فيها بوابة التأشيرة فرنسا هي الأربعاء 3 ديسمبر من 15:30 إلى 19:30. الثلاثاء 9 ديسمبر من الساعة 6:00 إلى 9:00.

وخلال هذه الايام ستكون بعص الخدمات غير متوفرة مؤقتًا. ويتعلق الأمر بإنشاء نموذج طلب التأشيرة. وإعداد السجلات والتحقق منها.

وقال المركز إن إذا تم تحديد المواعيد خلال الأيام المذكورة سيتم التواصل مع المتقدمين المعنيين وسيحصلون على موعد جديد مناسب لحالتهم.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور