طلعي: أنفي التهم الموجهة إليّ.. ولا علاقة لي بسعر الصرف

نفى وزير النقل والأشغال العمومية الأسبق بوجمعة طلعي التهم التي وجهها له القاضي بخصوص جنحتي إساءة إستغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية

بوجمعة طلعي: أنفي التهم الموجهة إليّ، و لما كنت وزير في فترات متقطعة أقل من عامين.

القاضي: بخصوص الإمتيازات المينائية التي منحتها لما كنت وزير النقل، السؤال موجه بخصوص الترخيص الوزاري الصادر بتاريخ 29 جوان 2015 للميناء البحري ببجاية

طلعي: في 2006 تم تعديل شروط عقد الامتياز في الموانئ والقانون ينص على أن المتعامل عنده أجل عامين و اذا لم يشتغل يتم سحب الامتياز منه، و ما اعرفه هو أن القانون البحري الذي يحدد نشاطات الإسمنت الزيوت، القمح المواد التي يمكن الاستفاذة من الموانئ وأول شيء الوزارة هي التي تمنح الموافقة المبدئية.

طلعي: المتعامل يذهب للميناء و لما تمنحه ترخيص و يحدد القطعة الأرضية يحصل على الامتياز

القاضي: ألا ترون أن مساحة 5525 في الميناء شاسعة؟

بوجمعة طلعي: المستثمر حداد كان عنده نشاط الاسمنت ومدير الموانيء لبجاية أرسل ارسالية للوزارة أول يوم تنصيبي وقال أنها ذات فائدة إقتصادية للميناء.

القاضي يوجه سؤال لحداد كم عندك امتياز في موانئ و ماذا تعمل بهم

حداد : كنت اول شركة مستورة للمواد الخام “الزفت”

القاضي بخصوص أماكن التي تحط فيها المادة الأولية المثمتلة في الزفت.

حداد: أقر بمنحي رخص بكل مم ميناء عنابة و الجزائر العاصمة و ميناء جنجن

القاضي : بالنسبة تغيير سعر الأورو ومبلغ الصفقة فيما يخص مشروع السكك الحديدية ؟

طلعي: أنفي علاقتي بمشروع السكك الحديدية بين غيليزان وتيارت، وأنا لم أعط أي تعليمة بخصوص سعر الصرف لكن قيمة التحويل تبلغ 200 مليون أورو ويتم منحها من قبل بنك الجزائر ويتم استغلال سعر الصرف من تاريخ الامضاء.

وكيل الجهورية: هل كان عندك معلومة بخصوص الصفقات علي حداد fcc، بين حداد و شركة fcc للسكك الحديدية بغيليزان.

طلعي: ليست لدي علاقة

وكيل الجهورية لحداد: لماذا شركة fcc دخلت معاها في شراكة و كل مرة تنسحب و تترك لماذا تتعاقد معاها في 3 مشاريع؟

حداد: ليست لدي اي علاقة و قيمة الشروع 89 مليار دينار.

القاضي: ولما انسحبت من الشركة الجزائرو استفتذت مبلغ 201 مليون اورو قيمة التحويلات.

وكيل الجمهورية انت تستغل شراكتك مع fcc للحصول على وثيقة تاهيل للحصول على المشاريع

وهي ملعب تيزي و انك تستعمل شهادة التاهيل بعد مدة معينة قبل الانجاز تنسحب ثم تبقى وحدك او تجلب شريك اجنبي تركي.

حداد: أبدا لا يمكن ذلك