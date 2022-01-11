طلقت زوجتي لأنها تحيا على ذكرى زوجها المتوفي

لم أتزوج إلا بعد أن وجدت من توسمت فيها كل الخير و بالرغم من رفض والدي فكرة إرتباطي بإمرأة أرملة وأنا الأعزب إلا أنني وقفت في وجههما أعلنت لهما أنني سأبقى أعزبا إن لم أتزوجها.

زوجتي إنسانة خلوقة كما تشغل منصبا حساسا وكذلك هي ربة بيت ممتازة حيث يتمناها أي رجل ولكن تعلقها بزوجها الأول والذي تركها في بداية زواجها منه هو ما نغص عليّ حياتي.

طلقت زوجتي لأنها تحيا على ذكرى زوجها المتوفي

فكل ما اقوم به من أفعال وتصرفات أجد نفسي في مقارنة مع زوج زوجتي المرحوم أجد قلبي يتمزق من فرط أحاسيس أحس أنها موجهة لشخص أخر أحس كأنني تزوجت من إمرأة لم تحبني. لكن تحاملت على نفسي في البدء وبعد ذلك صارحت زوجتي بإنزعاجي وطالبتها أن تغير من تصرفها،

التائه ب نبيل من الشرق

الرد

إن كنت تنوي حقا أخي أن تعيد زوجتك عليك أن تتأكد قبلا من نسيانها التام لما كان من ماض خاص بها، وهذا لن يكون سوى بالحديث معها .ولكن ألومك أنك بعد صدمة ترملها أنك جعلت زوجتك تحمل لقب مطلقة ما سيضاعف حجم اساها .

أصلح ذات البين بينك وبين أنثى كسرت خاطرها ولتتحمل عواقب إختيارك فلا يكون الكمال أبدا في حياة الإنسان إلا بعد أن يبذل جهدا مضنيا،

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