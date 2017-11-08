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طلقها زوجها بعد ساعة واحدة من الزواج والسبب صدم الجميع !

المجتمع
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طلقها زوجها بعد ساعة واحدة من الزواج والسبب صدم الجميع !
بقلم حمو محمدالعربي

التكنولوجيا على الرغم من أنها مهمة جدا إلا أنها فى بعض الأحيان فى غاية الخطورة وذلك إذا أساءنا إستخدامها.

وذلك ماحدث مع تلك العروس وهي رشا عمرها سبعة وعشرون  عاما خريجة أداب  وهى مدللة لدى أبيها ولها العديد من الصديقات إعتادت الخروج معهم  تدمن إستخدام  الفيس بوك والوتساب وغيره وكانت دائما ما تلتقط صورا معهم كل نزهة .وأحبها صديقها فى العمل وتقدم اليها وكان شابا ناجحا الا أن عيبه انه عصبي ومتسرع ووافقوا علي الزواج وخطبها ولم يلاحظ أدمنها الشديد للتكنولوجيا وظن انه شىء طبيعى يحدث.

وحددوا يوم الزفاف وكان زفاف رائعا ومر على خير على الرغم من انشغالها مع صديقتها والتقاط العديد من الصور السلفى الا انه لم يريد أن يضايقها فى يوم زفافها. ولكن ببعد ان صعدوا الى غرفتهم فى الفندق ليبدأوا شهر العسل أنشغلت العروس بالتحدث على الوتساب مع أصدقائها وأقترب منها وقال لها كلاما رومانسي الا انها لم ترد وطلبت منه الانتظار فانفعل وقال لها هل صديقاتك اهم منى والنت أهم منى .قالت له فى غضب وتحدى نعم فطلقها على الفور وطردها من الغرفة واتصل بااهلها لكى يبدأ فى مراسم الطلاق وأصرت عروسه على الطلاق ولم ينجح أحدا العائلتين فى إحتواء الامر وتم الطلاق بسبب هذا السبب التافه.

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