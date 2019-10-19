طليبة متهم بتبييض أموال وتلقي رشاوى والتأثير على موظفي الدولة

يواصل قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، منذ صبيحة اليوم السبت، التحقيق مع البرلماني بهاء الدين طليبة.

وحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ”النهار أونلاين”، فإن طليبة قد وُجّهت له ثلاث تهم، غير أن هذا الأخير أصر على إنكارها كلها.

وتفيد المصادر أن قاضي التحقيق وجه لطليبة تهم تبييض أموال وتلقي امتيازات غير مستحقة باستغلال النفوذ والتأثير على موظفي الدولة.

وكان البرلماني بهاء الدين طليبة قد جرى تقديمه أول أمس الخميس للمثول أمام وكيل الجمهورية ثم قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد.

وقد أمر قاضي التحقيق، في وقت لاحق من مساء الخميس، بإيداع طليبة الحبس المؤقت بسجن الحراش.

وتم توقيف طليبة الذي كان في حالة فرار لمدة قاربت الشهر، بولاية الوادي الأسبوع الماضي، بعد العثور عليه متخفيا داخل منزل لقريبه.

وكان طليبة قد اختفى عن الأنظار كلية، إثر مصادقة المجلس الشعبي الوطني على طلب لوزارة العدل برفع الحصانة البرلمانية عنه.

وشاعت أنباء بشأن تمكن طليبة من الفرار إلى الخارج، إثر تمكنه من اجتياز الحدود البرية نحو تونس، مستعملا مسالك يستغلها المهربون.

وفي آخر التطورات، علمت “النهار أونلاين” أن التحقيق مع البرلماني بهاء الدين طليبة قد انتهى منذ لحظات زوال اليوم.

وقد جرى نقل طليبة على متن سيارة نفعية بيضاء اللون، من نوع “بيجو إيكسبار”، نحو سجن الحراش، لإعادة إلى محبسه.