طليبة يرفض التنازل عن الحصانة البرلمانية

تمسك النائب البرلماني عن حزب جبهة التحرير الوطني بهاء الدين طليبة، برفضه التنازل عن الحصانة، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع اللجنة القانونية.

وسبق لطليبة أن رفض التنازل عن الحصانة البرلمانية طواعية، خلال اجتماع الإثنين الماضي، وتم منحه فرصة إلى غاية اليوم الأربعاء.

ليبقى بذلك النائب طليبة تمسكا بالحصانة، وتتجه اللجنة القانونية إلى الإقتراع السري من أجل الفصل النهائي في هذه القضية.

وفي المقابل تعد اللجنة القانونية تقريرا مفصلا عن هذه القضية، لرفعه إلى مكتب المجلس، الذي بدوره سيحدد جلسة علنية للنواب من أجل الإقتراع السري لرفع الحصانة عن طليبة.

وكان وزير العدل بلقاسم زغماتي قد طالب بمباشرة الإجراءات لرفع الحصانة البرلمانية عن بهاء الدين طليبة.