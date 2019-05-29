طليقة أغنى رجل في العالم تتبرع بنصف ثروتها!

تعهدت الزوجة السابقة لمؤسس أمازون، “جيف بيزوس”، بالتنازل عن نصف ثروتها، لصالح الأعمال الخيرية.

وقالت “ماكنزي بيزوس”، والتي انفصلت عن والد أطفالها الأربعة الشهر الماضي، التبرع بجزء من ثروتها، والتي تبلغ نحو 36.4 مليار دولار.

وانضمت “ماكنزي” إلى مبادرة “Giving Pledge “، التي أسسها “بيل غيتس” عام 2010، لتشجع الأشخاص الأكثر ثراء في العالم على التبرع بالأموال، للمساعدة في تحقيق اهداف سامية.

وصرحت “ماكنزي بيزوس”، التي تبلغ من العمر 49 عاما، بأنها ستستمر في نهج الأعمال الخيرية، حتى تصبح الخزنة خاوية.

وأعلن الثنائي “بيزوس”، عن نهاية زواجهما الذي دام 25 عاما، في جانفي الماضي، وتمت تسوية الطلاق، التي ارتقت بماكنزي إلى برج أثرياء العالم.