طليقة زوجي تنافسني على قلبه

قبلت به بالرغم من علمي بأنه مطلق و أب لفتاة، لكن خوفي من اللحاق بركب العانسات و خوفي من أن لا أجد رجلا مترفا مثله يدللني و ينفق عليّ ن حر ماله، إلا أن ثمة ما عكس ما كنت أتوق إليه و قلب الأية

فطليقة زوجي و بعد ان فشلت في زيجتها و على ما يبدو حنت لزوجها الأول و باتت تبحث عن مرفأ السلام الذي كانت فيه، و قد كانت حجتها في الأمر البنت التي كانت تجمعهما حيث كانت تستشيره في أورها بدءا من الدراسة إنتهاءا بمسألة الزيارات التي كانت يقوم بها لها كل أسبوع، لأتفاجأ بها ذات مرة تزورنا في بيتنا بدعوى أنها

صطحبت الفتاة التي إشتاقت إلى والدها

وأكثر ما يحز في نفسي أن زوجي لم تعد له نفس النظرة لطليقته حيث أنه بات يصفها بالمرأة الناضجة التي لم تكن على هذا النحو سابقا، كما أنه أصبح يطري عليها و على تصرفاتها و طريقة تعاملها معه، لدرجة صرت أرى الحنين لها في عينيه

أنا مستاءة جدا من هذه الأحوال التي قلبت حياتي رأسا على عقب،لأنني أحس بأن طليقة زوجي باتت تنافسني على قلبه، و أحتاج النصح منكم فهلا أنرتم دربي؟