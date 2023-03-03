طليق أيتن عامر يعتدي عليها بالضرب مع والدتها العجوز ويخطف طفليها!

تعرضت الممثلة المصرية أيتن عامر للضرب من قبل زوجها السابق وأصيبت والدتها كما تعرض طفليها لمحاولة خطف.

وقدمت الفنانة، بلاغا ضد طليقها محمد عز العرب في الساعات الماضية. وقالت أنها تعرضت للضرب من قبله وشهد الأمر إصابة والدتها المسنة بسبب هذا الموضوع كما أنه حاول خطف ولديها.

وأوضحت أيتن إن طليقها حضر الى بيتها، واعتدى عليها وعلى والدتها المسنة البالغة من العمر 71 عاماً بالضرب، وأخذ طفليها، أيتن محمد 7 سنوات، يوسف محمد 6 سنوات.

ووضع محمد عز العرب الطفلين في السيارة التي قادها. لكنه لم يستطع الهرب لأن الأمن الإداري للكمبوند استوقفه، وتم التحفظ على السيارة.

واستنكر الرسام والكاتب أحمد عز العرب، والد مدير التصوير محمد عز العرب، ما حصل.

وقال والد طليق أيتن: “أيتن عامر أم أحفادي فى مكانة ابنتي لها كل التقدير والمحبة في كل الأحوال في زواجها وفي انفصالها عن ابني. ولا أقبل أي إساءة لها أو مساس باسمها أو بعائلتها الكريمة من أي طرف”.

وأصدرت النيابة العامة 5 قرارات في التحقيقات التي جرت في بلاغ آيتن عامر وطليقها، وهم:

إخلاء سبيل محمد عز العرب المصور السينمائي، طليق آيتن بكفالة 1000 جنيه من ديوان قسم الشيخ زايد. ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى.

وكذا إخلاء سبيل آيتن عامر بالضمان الشخصي من سراي النيابة العامة. وإخلاء سبيل والدة أيتن عامر. وتسليم الطفلين يوسف وآيتن إلى والدتهما مع اتخاذ قرار بالتعهد بحسن الرعاية.