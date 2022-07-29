طليق منة عرفة يكشف تفاصيل صادمة.. خيانة وأمها السبب!

كشف الفنان محمود المهدي، تفاصيل صادمة حول طلاقه من النجمة المصرية منة عرفة، بعد ساعات من إنفصالهما.

وكتب المهدي، منشورا مطولا عبر حسابه على انستغرام، شرح فيه أسباب الانفصال.

وقال المهدي: “تم الطلاق خلاص للأسف، وكان في خيانة وعدتها، واتضحك عليا في أول الجوازة وقتها عشان أحافظ على بيتي وسكت”.

وأضاف المهدي: “وغير أمها سبب خراب البيت بسبب الفلوس عشان هي اللي كانت بتصرف عليها منة. وبسبب إني كنت رافضها تشتغل في المجال ده وأمها ما كانتش عندها مانع تتنازل في المجال مقابل الفلوس. بس كل حاجه بالدليل فضلت تحاول لحد ما خربت البيت”.

كما كشف المهدي بأّن أهل منة عرفة استولوا على أمواله قائلاً: “أخذوا فلوس مني كثير هي وأهلها واتهجموا علي. وأخذوا العفش وبايعوني العربية إخواتها وكل حاجة بالدليل وحق هو عند ربنا وحسبي الله ونعم الوكيل في خراب البيوت أمها”.

وواصل بالقول: “بس والله كل الفلوس اللي أخذوها وكل حاجة عملتها هبينها. وأنا ما طلعتش عمري اتكلمت من غير دليل أو إثبات، بس للأسف بجد علي وغزلان ربنا نجاه، واليومين دول هنزل الحاجات”.

وختم المهدي منشوره بالقول: “للاسف أهلها بعد ما شلتهم وصرفت وعملت وعملوا اللي ما يتعملش معايا”.

وكانت منة عرفة قد أعلنت انفصالها عن زوجها محمود المهدي للمرة الثالثة، منذ ساعات.

وأعلنت مِنّة على حسابها على “إنستغرام” خبر الطلاق الثالث، لتكتب قائلة: “تم الطلاق رسمياً… وربنا يوفق الجميع”.