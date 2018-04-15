طمار : إستحداث تطبيق جديد يسمح للمواطن متابعة كل تفاصيل ملف سكنه  

صرح مساء اليو م الاحد عبد الواحد طمار وزير السكن والمدينة والتهيئة العمرانية وأنه تم إحداث تطليق جديد للمواطنين .

وأضاف الوزير أنه من خلال إستحداث هذا التطبيق يمكن للمواطن التعامل مع الادارة عن بعد ومتابعة ملفه خطوة بخطوة .

كما أنه من خال هذ التطبيق يتم رفع الضغط عن الادارة وتكون كل الامور واضحة وتسير في شفافية .

كما أنه أضاف طمار أن سنة 2018 تقريب المواطن بالادارة عبر الانترنت وكذللك البنوك وسيتم تعميمها حتي في الايجار

وأشار الوزير أنه خلال أيام سيتم إطلاق تطبيق لهئية مراقة البنايات” ctc ” من أجل متابعة تقدم المشاريع .