طمار: إصدار المرسوم التنفيذي الخاص بصيغة LPA

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طمار: إصدار المرسوم التنفيذي الخاص بصيغة LPA
بقلم أمينة داودي

قال وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار، أنه تم إصدار المرسوم الخاص بالسكن الترقوي المدعم LPA

وأضاف ذات المتحدث، أن هناك مرسوم تنفيذي لصيغة السكن الترقوي المدعم LPA في مرحلة التوقيع بعد أيام قليلة.

مشيرا إلى أن الوزارة بصدد التحضير لتعليمة مع مدراء السكن من أجل وضع نقاط تكميلية لصيغة lpa
وسيتم الأسبوع المقبل مراسلة الولاة عبر الوطن للانطلاق في التسجيل بصيغة “lpa”.

وأضاف طمار أن الوزارة ستنطلق بـ 70 الف وحدة سكنية في lpa والكوطة مرشحة للإرتفاع مستقبلا

مشيرا إلى أن الوزارة لديها موافقة الحكومة حول صيغة lpa ولا يزال سوى التوقيع على المرسوم التنفيذي

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