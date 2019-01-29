طمار: إعداد ورقة طريق لإنجاز وتوزيع السكنات سنة 2019

قال وزير السكن عبد الوحيد طمار، أن سنة 2019 ستكون أفضل من سنة 2018 من حيث بناء وتوزيع السكنات.

جاء هذا خلال لقاء تقييمي مع مدراء السكن للولايات الـ 48 بهدف وضع ورقة طريق لإجراء التحضيرات والتنسيق.

ولجعل من سنة 2019 أكثر ديناميكية في مجالي توزيع السكنات وإنجاز المشاريع السكنية المختلفة.

و قال طمار في تصريح للصحافة على هامش هذا اللقاء الذي أجري في جلسة مغلقة، أنه بعد تقييم الانجازات التي تمت سنة 2018.

من حيث توزيع السكنات والمشاريع السكنية، تم اليوم وضع ورقة طريق بالتشاور مع مديري السكن للولايات الـ 48.

من أجل التنسيق معهم لتكون سنة 2019 أقوى من سنة 2018 من حيث الإنجازات في قطاع السكن”.

و أضاف في ذات السياق، أنه تم “التأكيد مع هؤلاء المسؤولين على ضرورة احترام الرزنامة والآجال المحددة.

وكذا مقاييس البناء و العمل على توفير الشروط لضمان سلامة العمال”.

و قد تم الإستماع خلال اللقاء إلى انشغالات مديري السكن والتعرف على المشاكل التي اعترضتهم سنة 2018 في مختلف الورشات.

مشيرا إلى أن هذا اللقاء يعد بمثابة التحضير لسنة 2019 التي حظيت ببرنامج ثري بداية من الإنطلاقة في المشاريع المسجلة سنة 2019.

مع الحرص على الاستمرار في نفس الديناميكية خاصة فيما يتعلق بتوزيع السكنات بجميع الأنماط.

على غرار سكنات وكالة عدل و السكن الريفي و السكن الترقوي المدعم والسكن الاجتماعي.

للإشارة فقد كشف الوزير في وقت سابق عن برنامج يتعلق بإنجاز 180 ألف وحدة سكنية مسجلة مؤخرا بعنوان سنة 2019.

ستنطلق خلال السداسي الأول من هذه السنة يخص 90 ألف سكن للبيع بالإيجار، 40 ألف سكن ريفي، و50 ألف سكن ترقوي مدعم.

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