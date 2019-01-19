طمار: المرقون العقاريون ملزمون بتطبيق القانون “بلا مزيتهم”

إستقبل وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار شابين، وجّها له شكوى ضد مرقي عقاري طالبهما بأموال إضافية غير قانونية.

وإستقبل وزير السكن شكوى الشابين عبر موقع التواصل الإجتماعي “ميسنجر”، وقرر التكفل مباشرة بقضيتهم، والتصرف حيال فعل هذا المرقي العقاري.

وقال طمار للشابين بأنه عليهما استكمال كل الإجراءات الخاصة بالسكن مع هذا المرقي، شريطة عدم تسديد أي دينار إضافي.

وذلك فوق المبلغ المتفق عليه قبل بداية الأشغال، أو عند شراء الشقة، حيث أمر مدجير السكن بمتابعة القضية بنفسه.

كما شدد على ضرورة أن يكون حاضرا معهما يوم التوقيع على العقد النهائي لشراء الشقة، والحرص على تطبيق القانون.

وأضاف طمار بأن ما يتبقى من قيمة الشقة والمقدر بـ5 من المائة سيسددانه عند استلام المفاتيح، ومدير السكن ضامنا لحقوقهما.

وأكد الوزير “إن المرقي مجبر على احترام القانون، ومهمة الوزارة حاليا هي إسكانكم وعند استلامكم للمفاتيح سيكون هناك كلام آخر”.