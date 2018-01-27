طمار: ” بجاية تحصلت على أكبر حصة سكنية لـ “عدل” “

أكد وزير السكن والعمران عبد الوحيد طمار ، أنه سيتم إنجاز مشروع لـ 1800 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار “عدل” خلال سنة 2018.

وقال طمار إن بجاية تحصلت على أكبر حصة سكنية بصيغة البيع بالإيجار “عدل” مقدرة بـ 9900 سكن، مقارنة بالولايات الأخرى.

أي ما يعادل 80 بالمائة من عدد المكتتبين في صيغة “عدل” والبالغ عددهم 12370 مكتتب –حسب الوزير-.

وأكد طمار أن مشروع 8100 وحدة سكنية بصيغة “عدل” سيتم توزعها بين المكتتبين في البرنامج الأول والثاني.

وتابع الوزير أن المكتتبين في البرنامج الأول والبالغ عددهم 2450 مكتتب سيسفيد من هذه الحصة السكنية.

فيما سيبقى فائض في السكنات، ليتم توزعها على المكتتبين في البرنامج 2 لسنة 2013 .

وأوضح الوزير طمار في رده على سؤال البرلماني حسن عريبي خرجاته الميدانية عبر الولايات قصد تفعيل الورشات وتفادي التأخر.