طمار: “برمجة 90 ألف سكن المتبقية من عدل بعنوان 2019”

طمأن وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، مكتتبي عدل أنه تم برمجة حصة 90 ألف وحدة سكنية بعنوان 2019.

وقال الوزير، اليوم السبت، خلال إشرافه على عملية توزيع سكنات بالقاعدة متعددة الرياضات بشراقة، أنه سيتم تلبية طلبات كافة المكتتبين.

وخص بالذكر مكتتبي عدل الذين سبق لهم أن سددوا الشطر الأول من سعر السكن.

وأضاف أن النتائج التي حققها القطاع لم تكن لولا العمل الحكومي المنسق والمكثف.

وأورد “استطعنا على مستوى الحكومة تسخير الموارد المالية اللازمة للبرنامج وأخذ التدابير لتجاوز كل العقبات لاعادة بعث الورشات المتوقفة”.