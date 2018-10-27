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طمار: “برمجة 90 ألف سكن المتبقية من عدل بعنوان 2019”

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طمار: “برمجة 90 ألف سكن المتبقية من عدل بعنوان 2019” صورة مركبة
بقلم نسرين محفوف

طمأن وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، مكتتبي عدل أنه تم برمجة حصة 90 ألف وحدة سكنية بعنوان 2019.

وقال الوزير، اليوم السبت، خلال إشرافه على عملية توزيع سكنات بالقاعدة متعددة الرياضات بشراقة، أنه سيتم تلبية طلبات كافة المكتتبين.

وخص بالذكر مكتتبي عدل الذين سبق لهم أن سددوا الشطر الأول من سعر السكن.

وأضاف أن النتائج التي حققها القطاع لم تكن لولا العمل الحكومي المنسق والمكثف.

وأورد “استطعنا على مستوى الحكومة تسخير الموارد المالية اللازمة للبرنامج وأخذ التدابير لتجاوز كل العقبات لاعادة بعث الورشات المتوقفة”.


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التعليقات (2)

  • Salim bouras

    انشاء الله فيها خير

  • samir

    site aslan 2001-2002 mazale makamlouhche rahou chantier ca fait 17 ans ou maskanache ou sociale dar dossier 05 askane! c juste tous ca! achkoune ihasabe hade el masaile ki yatmasrou bina!

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