طمار: توزيع أكثر من 40 ألف سكن عبر 34 ولاية هذا الشهر

كشف وزير السكن عبد الوحيد طمار عن توزيع بغضون الشهر الجاري أكثر من 40 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ على المستفيدين عبر 34 ولاية.

وخلال حفل تسليم مفاتيح 4.000 وحدة سكنية للمكتتبين لسكنات “عدل” بولاية الجزائر بحضور وزير الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي و والي العاصمة عبد القادر زوخ

قال طمار في كلمة له أن هذه الوحدات السكنية ستوزع على النحو التالي: 14500 سكن عمومي إيجاري و17000 سكن بصيغة البيع بالإيجار و 5000 إعانة ريفية و4000 قطعة أرضية اجتماعية و2000 سكن ترقوي مدعم و500 سكن ترقوي عمومي.