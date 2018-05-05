طمار: توزيع 4 آلاف سكن “عدل” في رمضان وبعد العيد

قال وزير السكن والعمران عبد الوحيد طمار، أنه سيتم مواصلة توزيع سكنات “عدل” خلال شهر رمضان وبعد العيد بعدة ولايات.

وأضاف الوزير خلال توزيع مفاتيح ألفين وحدة سكنية بصيغة “عدل” بسيدي عبد الله، أنه تم توزيع ألفين وحدة منذ أيام.

وسيتم اليوم توزيع 2000 وحدة من نفس البرنامج، نتيجة الجهود والأموال المخصصة لهذا القطاع من قبل الدولة.

وأكد ذات المتحدث، أن عملية توزيع السكنات ستتواصل في شهر رمضان وبعد العيد بحصة 4 آلاف وحدة سكنية.

مشيرا إلى أن الأحياء ستكون مجهزة بكل الأحياء والإعتناء بذوي الإحتياجات الخاصة وتوفير الضروريات.

بداية من منحهم الطوابق الأرضية ومختلف المستلزمات، بالتنسيق مع وزارة التضامن.