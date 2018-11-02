طمار: “جاليتنا في بريطانيا ستستفيد من سكنات LPP مثل باقي الجاليات”

كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، أن الجالية الجزائرية المتواجد ببريطانيا بامكانها الإستفادة من سكنات LPP، مثلها مثل باقي الجاليات.

وقال طمار خلال لقاءه بالجالية الجزائرية في بريطانيا: “في هذا اللقاء اللي جمعنا بالجالية الجزائرية وبالتنسيق مع وزارة الخارجية، استمعنا إلى انشغالات المواطنين”.

وأضاف: “كما سمحت لنا الفرصة من اجل التوضيح لكل المواطنين، وإعطائهم صورة جيدة للبرنامج الذي كان قد وعد به رئيس الجمهورية الجالية، من أجل الحصول على سكن في البلد الأمن”.

وأوضح ذات المتحدث أنه قدم كل الشروحات اللازمة إلى الجالية الجزائرية في بريطانية، واكد لهم انهم بامكانهم الحصول على سكنات LPP مثلهم مثل باقي الجاليات الجزائرية عبر باقي العالم.